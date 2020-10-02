HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular

Evi basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 13:34 | Son Güncelleme

Mersin’de bir sitenin 9.

Mersin’de bir sitenin 9. katına gelen silahlı kişiler, kaçmaya çalışan kadını yangın merdiveninde kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi’ne bir araçla gelen 4 kişiden silahlı olan biri kişi, Seher Ökurt’un oturduğu sitenin 9. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Özkurt’u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen ve içinde en az 3 kişinin olduğu öğrenilen otomobile binerek kaçtı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polisi sevk edildi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra içindeki bazı şahıslarla birlikte Adana’da yakalanırken, Seher Özkurt’un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: İyi gelişmeler varMuhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: İyi gelişmeler var
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Trump ve eşi koronavirüse yakalandı
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Görüntüler olay olmuştu! Ormanda genç kıza işkenceye ceza yağdı
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
Azerbaycan ordusu: Bazı stratejik tepeler kurtarıldı
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Antalya'da Rus turist ortalığı birbirine kattı
Antalya'da Rus turist ortalığı birbirine kattı
Dehşete veren olay! Evini basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Dehşete veren olay! Evini basıp kadını kurşun yağmuruna tuttular
Kilis İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı
İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: İyi gelişmeler var
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: İyi gelişmeler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı
Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı
Osmaniye'de 'yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
'Yasak aşk' iddiası! Eşini pompalı tüfekle öldürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.