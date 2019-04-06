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Evi bombalanan Filistinli gelin, Hamas liderinin evinden gelin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 17:25 | Son Güncelleme

İsrail’in saldırılarında evi yıkılan Filistinli gelin, Hamas’ın lideri İsmail Haniye’nin evinden gelin çıktı.İsrail’in bombalı saldırıları sonucu evi yıkılan Filistinli gelin Shayma al-Hiwiti’ye Hamas lideri İsmail Haniye evini açtı.

İsrail’in saldırılarında evi yıkılan Filistinli gelin, Hamas’ın lideri İsmail Haniye’nin evinden gelin çıktı.
İsrail’in bombalı saldırıları sonucu evi yıkılan Filistinli gelin Shayma al-Hiwiti’ye Hamas lideri İsmail Haniye evini açtı. Baba evi yıkılan gelini damat Haniye’nin evinden aldı. Hamas lideri İsmail Haniye, “İsrail’in terörüne rağmen biz biriz” diyerek evini açtı.
Güzellik Salonu sahibi Fadwa al-Lulu da Haniye’yi destekleyerek Filistinli gelin Shayma’nın makyajını yaptı. 20 yaşında olan Shayma, beyaz gelinliği ve Filistin bayrağı ile güzellik salonundan çıkarak Haniye’nin evine geldi. Damat, gelini Haniye’nin evinden çıkarıp kendi evine götürdü. Shayma’nın annesi Um Hani Al-Hiwiti ise bütün Filistinlilerin, Filistin’i İsrail’in elinden kurtarana kadar sabırlı ve güçlü olmaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan Um Hani, evinin yıkılmasına rağmen kızının mutlu olduğunu ifade etti.

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