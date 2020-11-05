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Evi gören gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 07:27 | Son Güncelleme

Japonya'da komşuların şikayeti üzerine polis baskını yapılan 30 metrekarelik evde bir ailenin 164 köpekle birlikte yaşadığı ortaya çıktı.

Evi gören gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evde 164 köpekle yaşıyorlar

Japonya’nın İzumi şehrinde bir ailenin 30 metrekarelik evde 164 köpek ile yaşadığı belirlendi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Şimane eyaletinin İzumi şehrinde 30 metrekarelik tek katlı evde 164 köpek ile beraber yaşayan çifti geçen ay komşuları şikayet etti.

Denetlemeye giden sağlık yetkilileri, tek katlı evde raf, masa aralarında lavabo, sandalye altlarında yaşayan köpeklerin zayıf vücutlarını ve parazitli ortamını gözlemledi.

HER YER DIŞKI KAPLI

Olay üzerine, hayvansever vakıflardan Doubutsu Kikin yöneticilerinden Sagami Kunihisa yaptığı açıklamada, evin bahçesinin de dışkıyla kaplı olduğunu belirterek, "Tüm zemin köpeklerle doluydu ve zeminde görebileceğiniz her yer dışkıyla kaplıydı." dedi.

Köpeklerin kendi pisliklerini tüketmeleri sebebiyle parazitlendikleri anlaşıldı. Vakıf sosyal medya hesabından, olayın "bariz bir hayvan istismarı" olduğu belirtildi.

Aile, köpekleri vakfa teslim etmeyi kabul etti. Vakıf hayvanları mikroplardan arındırarak, tıbbi yardım alabilmeleri için koruyucu hayvan bakım evlerine teslim edecek.

Yerel medyada, ailenin 30-40 yıl önce sahipsiz bir köpeği teslim aldıkları, bu köpeğin zamanla ürediğini ancak masrafları sebebiyle kısırlaştıramadıkları kaydedildi.

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