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  4. Evi kafeye çevirmişler! Polislerden 'okey' baskını

Evi kafeye çevirmişler! Polislerden 'okey' baskını

25.04.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kısıtlama saati esnasında denetim yapmaya devam eden polis ekipleri, evden kafeye çevrilen bir mekana baskın düzenledi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kafede okey oynayan 5 kişiye sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

Evi kafeye çevirmişler! Polislerden 'okey' baskını

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saat 02.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Merasim Sokak'ta bulunan bir kafenin kısıtlama saatlerinde faaliyette olduğunun anlaşılması üzerine harekete geçti.

GİZLİ KAFEYİ SESLER ORTAYA ÇIKARDI

Kafenin önünde bir müddet bekleme ve dinleme yapan polis ekipleri, iş yerinin üst katından seslerin gelmesi üzerine kafeye girerek denetlemede bulundu. Yapılan incelemelerde ikamet olan evin ruhsatsız kafeye çevrildiği ve faaliyette olduğu belirlendi. Müşterilerin de olduğu kafede odalar içerisinde masaların yer aldığı ve okey oynandığı anlaşıldı.

RUHSATSIZ İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Nargile sunumunun da yapıldığı kafede bulunan 5 şahsa sosyal mesafeye uymamak, maske takmamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal suçlarından gerekli idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Kafede bulunmayan iş yeri sahibi O.B. hakkında da gerekli tutanak tanzim edildikten sonra ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Konya

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