Evi, kendisi, eski eşi ve çocuğu içerideyken yaktı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da boşandığı eski eşi ile birlikte yaşamak isteyen Şayıp Ş., annesine ait evin alt katında oturan akrabalarının evi boşaltmasını isteyince tartışma çıktı. Sokağa taşan kavganın ardından eve giren Şayıp Ş., içeride eski eşi Ülkü E. ve oğlu Cihan Cabbar Ş. (7) olduğu halde binayı ateşe verdi. Kadın ve çocuğu, evin arka penceresinden kurtarılırken, Şayıp Ş. ise polis ve itfaiye ekiplerince zorla çıkartılıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi 26022 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Oğlu Cihan Cabbar Ş.'yi yanına alan Ülkü E., akşam saatlerinde annesiyle yaşayan eski eşi Şayıp Ş.'nin yanına geldi. Tekrar birleşmek istediği öne sürülen çift, iddiaya göre aynı evin alt katında oturan Şayıp Ş.'nin teyzesi Nazlı A.'dan evi boşaltmasını istedi. Nazlı A.'nın evden çıkmak istememesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavga sırasında öfke içerisinde eve girip, kapıyı kilitleyen Şayıp Ş., içeride eski eşi ve oğlunun da bulunduğu sırada önce alt katı daha sonra da annesiyle yaşadığı üst katı ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.