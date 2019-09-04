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Evi, kendisi, eski eşi ve çocuğu içerideyken yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 08:35 | Son Güncelleme

ADANA'da boşandığı eski eşi ile birlikte yaşamak isteyen Şayıp Ş., annesine ait evin alt katında oturan akrabalarının evi boşaltmasını isteyince tartışma çıktı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da boşandığı eski eşi ile birlikte yaşamak isteyen Şayıp Ş., annesine ait evin alt katında oturan akrabalarının evi boşaltmasını isteyince tartışma çıktı. Sokağa taşan kavganın ardından eve giren Şayıp Ş., içeride eski eşi Ülkü E. ve oğlu Cihan Cabbar Ş. (7) olduğu halde binayı ateşe verdi. Kadın ve çocuğu, evin arka penceresinden kurtarılırken, Şayıp Ş. ise polis ve itfaiye ekiplerince zorla çıkartılıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi 26022 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Oğlu Cihan Cabbar Ş.'yi yanına alan Ülkü E., akşam saatlerinde annesiyle yaşayan eski eşi Şayıp Ş.'nin yanına geldi. Tekrar birleşmek istediği öne sürülen çift, iddiaya göre aynı evin alt katında oturan Şayıp Ş.'nin teyzesi Nazlı A.'dan evi boşaltmasını istedi. Nazlı A.'nın evden çıkmak istememesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavga sırasında öfke içerisinde eve girip, kapıyı kilitleyen Şayıp Ş., içeride eski eşi ve oğlunun da bulunduğu sırada önce alt katı daha sonra da annesiyle yaşadığı üst katı ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ

Dumanların yükseldiği evin arka penceresine merdiven dayayan itfaiye ekibi, Ülkü E. ve oğlunu çıkartarak, ambulansa taşıdı. Anne ve oğluna ambulansta müdahale ederken, Şayıp Ş. ise evden çıkmamak için direndi. Yangın sırasında evin balkonundan yandaki evin damına atlayan Şayip Ş., bir süre çevredekilere küfür yağdırdı. Tekrar yanan eve giren şüpheli, merdivenle eve giren polis ve itfaiye ekiplerince zorla dışarıya çıkartıldı.

YAKINLARI SALDIRMAK İSTEDİ

Polis nezaretinde ekip aracına götürülürken, "Ben yakarım dersem, yakarım" diyen Şayıp Ş.'ye yakınları saldırmak istedi. Polisin, kalabalığın elinden güçlükle çıkardığı şüpheli, ambulansta ayakta tedavi edilen eski eşi Ülkü E. ve oğlu ile 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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