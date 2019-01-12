Evi kiralayıp, kaçak kazı yaptılar; Roma dönemi kaya mezarı tahrip ettiler

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde kiraladıkları evde yaptıkları kaçak kazıda, buldukları Roma dönemine ait kaya mezarı tahrip eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İkiçeşme Mahallesi Bayıraltı Sokak'taki evini 3 hafta önce kiraya veren A.A., bu kişilerin evinde kazı yaptığını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, 2'nci derece arkeolojik SİT alanı sınırları içerisinde bulunan evin bazı odalarının 2 metre derinliğinde kazıldığını ve şüpheliler tarafından bulunan Roma dönemine ait kaya mezarın tahrip edildiğini belirledi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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