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Evi kül olan kadın hem ağladı hem ağlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da sabaha karşı evlerinde çıkan yangında 3 çocuğunu zor kurtaran ancak eşyaları küle dönen kadın gözyaşlarına boğuldu.Edinilen bilgiye göre, yangın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir gecekonduda çıktı.

Adana’da sabaha karşı evlerinde çıkan yangında 3 çocuğunu zor kurtaran ancak eşyaları küle dönen kadın gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir gecekonduda çıktı. Sabaha karşı, Hacer Demirel ile dini nikahlı eşi Ali Budan’ın (32) kirada oturduğu evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evin bir odasında çıkan yangında alevler, anne, baba ve 3 çocuğunun yattığı odaya da sıçradı.
Dumanı fark eden Ali Budan kalktığında evin yandığını fark etti. Hemen eşini ve çocuklarını uyandırıp, alevlerin arasından güçlükle dışarı çıkardı. Komşular da yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Ancak çiftin bütün eşyaları kullanılamaz hale geldi. Bir oda tamamen yanarken diğer odalar da kısmen yandı. Evde bulunan televizyon, klima, buzdolabı ve çamaşır makinesi de yandı.
Gözyaşı döken Hacer Demirel, o sırada uyuduklarını, çocuklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını belirterek, “Sabah yangın çıkmış. Eşim şeker hastası, çalışmıyor. Ev yandı, eşyalar kül oldu. Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum” diye konuştu.
Genç kadının çaresizce ağlaması komşularını da ağlattı.

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