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Evi kullanılamaz hale getiren yangında faciayı komşular önledi

04.03.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Evi kullanılamaz hale getiren yangında faciayı komşular önledi

Antalya’da evinde çıkan yangından habersiz olan genç kızı komşuları kurtardı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken büyük korku yaşayan genç kız yakınlarına sarıldı.

Yangın, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’ndeki iki katlı bir binanın son katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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KISA SÜREDE EVİN TAMAMINI SARDI

Yanan yerin altında etrafı ahşap kaplama ile kaplı iş yeri bulunan Bekir Yılmaz, yangının büyümemesi için yangın tüplerini alıp hemen yukarı çıktı. Bu sırada salonda televizyon izleyen ve yangından haberi olmayan Melisa Derin, Bekir Yılmaz’ın kapı ziline ıslarla basması üzerine dışarı çıktı. Yatak odasında başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Yılmaz, genç kızı dışarı çıkarırken yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.

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Yılmaz, kullandığı iki yangın tüpüyle yangının daha fazla büyümesini engelledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Yangın alt kattaki ve zemindeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, kapı önüne sadece Melisa Derin’in sınavlara hazırlandığı kitaplar çıkarılabildi. Büyük korku yaşayan Melisa Derin’ini ağabeyi ve öğretmenleri sakinleştirdi.

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Öte yandan yangın vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Evin camlarının patlayarak alevlere teslim olduğu ve vatandaşların korkulu anları kameralarca kaydedildi.

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GENÇ KIZI DIŞARI ÇIKARDI

Yangına ilk müdahaleyi yapıp genç kızı dışarı çıkaran Bekir Yılmaz, “ İş yerimde oturuyordum. İlk önce bir patlama sesi geldi. Dışarı ve yana baktım, yukarının yandığını söylediler. Yangın tüpü ile yukarı çıkıp yanan yere müdahale ettik. İlk önce odayı söndürdük. Bir genç kızımız vardı onu dışarı çıkardık. Sonra ikinci bir patlama oldu ve ardından alevler daha da yükseldi. Kızımızın yangından haberi yoktu, odası kapalıydı. İçeride dumandan mahsur kalabilirdi” dedi.

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"KARDEŞİMİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Hem sevinç hem üzüntü yaşayan Melisa Derin’in ağabeyi öğretmen Altan Derin, “ Sanırım kardeşim salonda televizyon izliyormuş. Yangın yatak odasından çıkıyor. Kardeşim fark etmemiş. Baya kötü durum. Bir ses duymuş ama çatıda birilerinin olduğunu zannetmiş. Komşularımız çıkartmış evden. Çok şükür kardeşimin sağlık durumu iyi” diye konuştu.

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(İHA)

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