Evi kullanılamaz hale getiren yangında faciayı komşular önledi

Yangın, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’ndeki iki katlı bir binanın son katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KISA SÜREDE EVİN TAMAMINI SARDI

Yanan yerin altında etrafı ahşap kaplama ile kaplı iş yeri bulunan Bekir Yılmaz, yangının büyümemesi için yangın tüplerini alıp hemen yukarı çıktı. Bu sırada salonda televizyon izleyen ve yangından haberi olmayan Melisa Derin, Bekir Yılmaz’ın kapı ziline ıslarla basması üzerine dışarı çıktı. Yatak odasında başlayan yangın kısa sürede evin tamamını sardı. Yılmaz, genç kızı dışarı çıkarırken yangın tüpleri ile yangına müdahale etti.

Yılmaz, kullandığı iki yangın tüpüyle yangının daha fazla büyümesini engelledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye merdiven açarak yangına müdahale etti. Yangın alt kattaki ve zemindeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, kapı önüne sadece Melisa Derin’in sınavlara hazırlandığı kitaplar çıkarılabildi. Büyük korku yaşayan Melisa Derin’ini ağabeyi ve öğretmenleri sakinleştirdi.