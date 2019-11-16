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Evi kurşunlayıp kaçmıştı, yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 23:14 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kahvehanede tartıştığı eski kayınpederinin arkadaşının evini kurşunlayan şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz günü Hendek ilçesinde K.K.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kahvehanede tartıştığı eski kayınpederinin arkadaşının evini kurşunlayan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz günü Hendek ilçesinde K.K. isimli şahıs telefonla eski kayınpederini vurmakla tehdit etmiş, Osman Yılmaz Caddesi üzerinde eski kayınpeder ve K.K. isimli şahıs karşı karşıya gelmişti. K.K. silahını çıkarıp kayınpederine ateş etmek istediği sırada silahı tutukluluk yapınca, eski kayınpeder ise yanında bulunan silahı çıkarıp eski damadının ayaklarına ateş etmişti. K.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, eski kayınpeder ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2 buçuk ay cezaevinde yatan eski kayınpeder tahliye oldu. Geçtiğimiz günlerde K.K. isimli şahıs Cumhuriyet Meydanında bulunan bir kahveye giderek 7 adet tabanca mermisi bırakarak, eski kayınpederi ve arkadaşlarını ölümle tehdit etti. Kahvehaneden ayrılan K.K. daha sonra Dereboğazı Mahallesi’nde eski kayınpederinin arkadaşı olan O.Y. isimli şahsın evine giderek silahla 7 el ateş edip kayıplara karıştı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçak K.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K. adliyeye sevk edildi.Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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