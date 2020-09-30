Evi musluklarına kadar soyuldu, duyarsızlığa isyan etti

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaz başında yayla köyüne göçen aile ilçe merkezindeki evlerine döndüğünde hırsızların evlerini talan ettiğini görünce büyük şok yaşadı. Gülten Yıldız, hırsızlar tarafından mutfak musluğundan yumurta tavalarına, çocuk ayakkabılarından perdelere varıncaya kadar her şeylerinin çalındığını belirterek, "Hiç mi gören olmadı" diyerek mahalle sakinlerine ve komşularına sitem etti. Yıldız. "Bu duyarsızlığa çok üzüldüm" dedi.

Gülten Yıldız, 3 aydır yayla köyünde yevmiye ile çalıştıklarını, kazandıkları parayla da evine beyaz eşya aldıklarını, bazı eşyaları da yenilediklerini belirtti. Zaman zaman gelip kontrol ettikleri evlerinin son geldiklerinde hırsızlar tarafından talan edildiğini görünce yıkıldıklarını söyledi.

"Bu duyarsızlığa çok üzüldüm"

Yıldız, "Çocukların kitaplarını almak için köyden geldik, gelmişken evimizi yıkayalım, ne var, ne yok, ona göre taşınalım dedik. Geldik şok olduk. Çünkü evimizde hiçbir şey kalmamıştı. Perdelerime varana kadar almışlar. Televizyonum vardı, oturma gurubum vardı, her şeyim vardı, çocuklarımın yattığı yastığa kadar almışlar. Evimiz o kadar da tenhada değil. Evimiz yol kenarında. Komşularımın veya başkalarının duyarsızlığına çok üzüldüm" dedi.