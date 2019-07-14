'Evi niye gözetliyorsun?' diyen komşusunu öldürüp, 4 yakının yaraladı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da, M.C.Ç. (17), kendisine ''Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?'' diyen komşusu Mehmet Çakın'ı (63) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü, eşi Şengül ile oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile ailenin yakını Mustafa Gürüler'i ise yaraladı. M.C.Ç. ve babası Yılmaz Ç., gözaltına alındı.

​Olay, saat 15.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Çakın, husumetli olduğu karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'nin yanına gidip, iddiaya göre "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?'' dedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya, Mehmet Çakın'ın eşi Şengül, oğulları Cihan ve Mustafa ile yakını Mustafa Gürüler ve M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de dahil oldu. Bu sırada M.C.Ç., av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet, Şengül, Cihan ve Mustafa Çakın ile Mustafa Gürüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Çakın, evin bahçe kapısının önünde sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Geçen yıl da çıkan tartışmada Mustafa Çakın'ın evine pompalı tüfekle ateş açtığı belirtilen M.C.C. ile babası Yılmaz Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.