Evi soyan hırsızlar 1 gün sonra yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’ta bir evde 19 Eylül’de meydana gelen hırsızlıkla ilgli çalışma başlattı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiğini belirlediği F.A.(26) ve A.D.(21)’yi ertesi gün bir otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında ve otomobilde yapılan aramalarda 3 çeyrek altın, 3 altın kolye, altın bilezik, tek taş pırlanta yüzük, dizüstü bilgisayar, bin 700 lira ve çelik kapı açmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerden F.A.’nın bir suçtan aranmasının olduğu, A.D.’nin ise hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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