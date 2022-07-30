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  4. Evi talan ettiler! Düğüne giden akrabalarının evinden 510 bin liralık altın ve döviz çaldılar

Evi talan ettiler! Düğüne giden akrabalarının evinden 510 bin liralık altın ve döviz çaldılar

30.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Konya’nın Kulu ilçesinde meydana geldi. Düğüne giden bir kişinin evine giren akrabaları çelik kasadaki yaklaşık 510 bin lira değerindeki altın ve dövizi çaldı. Hırsızların kasanın anahtarını bulmak için evi talan ettikleri görüldü.

Evi talan ettiler! Düğüne giden akrabalarının evinden 510 bin liralık altın ve döviz çaldılar

Hırsızlık olayı, 24 Temmuz 2022 Pazar günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan emekli gurbetçi G.K.’ye ait müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve giren hırsızlar eşyaları dağıtarak bulunan çelik kasanın eşyalar arasına saklanmış olan anahtarını buldu. Hırsızlar, kasada bulunan 510 bin TL değerindeki altın ve dövizi aldı. Hırsızlık ihbarı üzerine adrese Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler evde inceleme yaparken, yapılan görüşmede ev sahibi G.K., sürekli evde olduğunu, sadece olay günü kısa süreli torununun düğününe gitmek için evden ayrıldığını söyledi.

DÜĞÜNDE OLMAYAN AKRABALAR YAKAYI ELE VERDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, hırsızlık olayını G.K. ile akraba olan kişilerin gerçekleştirmiş olabileceğini değerlendirerek, düğünde olmayan akrabalar Kasım K. ve Furkan Ö. ile ilgili araştırma yaptı. Araştırmada, Furkan Ö.’nün olay günü araç kiraladığı, kiralık araç içerisinde Kasım K. ve Sinan T. birlikte olduğu ortaya çıktı. Kiralık aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis, aracın hırsızlığın gerçekleştiği saat aralığında ev çevresinde bulunduğunu, daha sonrasında Ankara’ya gittiğini ve sürekli olarak hareket halinde olduğunu tespit etti. Şüphelilerden başka bir suçtan aranması olan Kasım K. 28 Temmuz Perşembe günü Ankara’da kaldığı otelde polis tarafından yakalandı. Kasım K.’nin üzerinde ve otel odasında yapılan aramada bir miktar para ve ziynet eşyaları bulundu. Hırsızlık olayını Kasım K., Furkan Ö. ve Sinan T’nin birlikte gerçekleştirdiğini belirleyen polis, diğer şüpheliler Furkan Ö. ve Sinan T.’yi de yapılan çalışmayla yakaladı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(İHA)

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