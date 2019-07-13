HABER

Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermedi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, kendisini terk eden ve tehditler üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), eve dönmeye ikna edemeyince sokak ortasında 12 bıçak darbesiyle öldüren Haluk Ayyıldız'a (42) ağırlaştırılmış hapis cezası istendi.

Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermedi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, kendisini terk eden ve tehditler üzerine uzaklaştırma kararı aldırdığı 4 çocuğunun annesi Şeyda Ayyıldız'ı (33), eve dönmeye ikna edemeyince sokak ortasında 12 bıçak darbesiyle öldüren Haluk Ayyıldız'a (42) ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. İlk duruşmaya çıkan Ayyıldız, "Defalarca barışmak için uğraştım, onu denemek için param olmasına rağmen 50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi.
İstanbul'da yaşayan Şeyda Ayyıldız, eşi Hakan Ayyıldız ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine evini terk edip, geçen 3 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşip, Çerkezköy ilçesinde tekstil fabrikasına iş bulup çalışmaya başlardı. Geçen yılın ekim ayında Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki evinden işe gitmek üzere çıkan Şeyda Ayyıldız'ın önü, ayrı yaşadığı eşi Hakan Ayyıldız tarafından kesildi. Hakan Ayyıldız, yeniden eve dönmesini istediği eşinden 'Hayır' yanıtını alınca çift arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hakan Ayyıldız, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini 12 kez bıçaklayıp öldürdü.
Cinayetin ardından kaçan Hakan Ayyıldız, yakalandıktan sonra tutuklandı. Öldürülen Şeyda Ayyıldız ise tabutuna 4 çocuğunu simgeleyen 4 gül konularak son yolculuğuna uğurlandı.
'ABİNİ, BABANI, SENİ ÖLDÜRÜRÜM'
Tutuklanan Hakan Ayyıldız hakkında Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşi kasten öldürmek, tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ayyıldız, hakkında hazırlanan iddianamede, kendisini terk eden eşini telefonla arayarak, barışmaya ikna etmeye çalıştığı, ikna edemeyince de, "Abinden başlar seni öldürürüm, yeter artık yeter, babanı, abini öldürürüm. Yeter, gel insafa, abini öldüreceğim, seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği belirtildi. Tehditler üzerine Şeyda Ayyıldız, mahkemeden boşanma aşamasında olduğu eşi mahkemeden 6 ay süreyle kendisine yaklaşmaması kararı aldırdığı kaydedildi.
TAKİP ETTMİŞ
Haluk Ayyıldız'ın, sabah işe gidecek eşini bir boş dükkana girerek beklediği belirtilen iddianamede, apartmandan çıkan eşinin arkasından giderek konuşmak istediği, ancak kabul etmemesi üzerine yerde bulunan bir şişeyi alarak başına vurup yere düşürdüğüne yer verildi. Yere düşen eşinin üzerine çıkan Haluk Ayyıldız, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp eşini 12 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin polisi arayarak, olayı anlatıp, teslim olmak istediğini söylediği ifade edildi.
'50 LİRA VERMEDİ'
Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya çıkan Haluk Ayyıldız, ifadesinde, 17 yıllık evli olduğu eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne sürerek, "Buna rağmen evliliğimi sürdürdüm, bana karşı ilgisiz olması nedeniyle sürekli kavga ediyorduk. Yine bir kavgada eşim evi terk etti, barışmaya çalıştım hatta korksun diye ölümle tehdit ettim. Ama barışmayı kabul etmedi. Defalarca barışmak için uğraştım, onu denemek için param olmasına rağmen 50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi.
Olay günü yine eşinin yaşadığı yere geldiğini söyleyen Ayyıldız, "Sabah evden çıkınca arkasından seslendim konuşmak için. Bana, 'Konuşacak bir şey yok. Senin gibi erkek olmaz olsun' dedi. Bende bu sırada yerde bulduğum şişeyi alarak kafasına vurdum. Yere düştü. Yere düşünce kırsalda çalıştığım için yanımda bulunan bıçak ile üzerine çıkıp bıçaklamaya başladım. Kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Sonra oradan kaçtım. Kaçarken de polisi arayarak teslim olmak için yerimi söyledim. Eşimin çalıştığı yerde ilişkide olduğu düşündüm biri vardı. Bunun ortaya çıkması için telefon kayıtlarının alınmasını talep ediyorum. Beni aldattığını düşünüyorum. 17 yıllık evliyiz. Olaydan kısa bir süre önce aradım. Barışmak istediğimi söyledim. Konuştuk olmadı. Sonra gidip konuşmak istedim bu olay meydana geldi" diye konuştu.
Sanığın tutukluluk haline karar verilen duruşma ertelendi.

FOTOĞRAFLI

Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermediEvi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermediEvi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermediEvi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren koca: 50 lira istedim vermedi

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
'Altın Karagöz' Gürcistan'ın'Altın Karagöz' Gürcistan'ın
Akademisyenler arasındaki tartışmada profesöre cezaAkademisyenler arasındaki tartışmada profesöre ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.