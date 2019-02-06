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Evi terk eden karısıyla tartışırken oğlunu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 21:50 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük şehrinin Garnata semtindeki evini terk eden karısıyla kavga eden Cebbar Ramazan, kavgayı engellemeye çalışan oğlunu yanlışlıkla öldürdü.Irak’ın Kerkük şehrinin Garnata semtinde yaşayan Cebbar Ramazan, evi terk eden eşini ikna etmek için eşinin yanına gitti.

Irak’ın Kerkük şehrinin Garnata semtindeki evini terk eden karısıyla kavga eden Cebbar Ramazan, kavgayı engellemeye çalışan oğlunu yanlışlıkla öldürdü.
Irak’ın Kerkük şehrinin Garnata semtinde yaşayan Cebbar Ramazan, evi terk eden eşini ikna etmek için eşinin yanına gitti. Ancak ikna çalışması gerginliğin yükselmesiyle kavgaya dönüştü ve çiftin oğlu ebeveynlerini ayırmak için araya girdi. Arbede sırasında baba Ramazan elindeki bıçağı oğlunun kalbine sapladı, oğul olay yerinde can verdi.
Ölen gencin cansız bedeni Kerkük Adli Tıp Morguna kaldırılırken, baba ise Korya polis karakoluna giderek teslim oldu.
Cebbar Ramazan, bir yıl önce de karısını darp ettiği için 6 ay cezaevinde yatmıştı.

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