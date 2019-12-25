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  4. Evi yakanı bulun diye feryat edip bayıldı, evi yaktığı için gözaltına alındı

Evi yakanı bulun diye feryat edip bayıldı, evi yaktığı için gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:09 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişinin yaralanarak hastanelik olduğu ev yangınında ’evi yakanı bulun’ diye feryat edip bayılan komşu kadın polisin araştırması sonucu evi yaktığı için gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişinin yaralanarak hastanelik olduğu ev yangınında ’evi yakanı bulun’ diye feryat edip bayılan komşu kadın polisin araştırması sonucu evi yaktığı için gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Akten’ne ait evde yangın çıktı. Yıldız Akten’in akrabası Muhammet Yarar yangına müdahale edip söndürmek istedi. Bu sırada ellerinden yanarak yaralanan ve dumandan zehirlenen Muhammet Yarar hastanelik oldu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet Yarar tedavi altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yapılan araştırma sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Bu sırada yangın yerinde bulunan Yıldız Akten’in komşusu ve akrabası olan H.Y. adlı kadın, "Kardeşim 3 tur yanıyor bu ev. Üst katı da 2 kere yaktılar. Bir kere de burayı yaktılar kurtardık çocukları. Düşman mı bu insanlar evleri yakıyorlar" dedi. H.Y. daha sonra fenalık geçirip bayıldı. Yüzünü su vurulan ve vatandaşların müdahale ettiği H.Y., güçlükle kendine gelebildi. Olay yerine ambulans istendi.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu görgü şahitlerinin H.Y.’nin evin yangın çıkan pencere tarafında gördüklerini ve oradan ayrıldıktan sonra yangın çıktığını iddia etti. H.Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülüp burada tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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