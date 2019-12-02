HABER

Evi yakmak isterken kendilerini yaktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

ADANA'da yaşayan Ferhat Kaya (22), kız kardeşini kaçırdığını iddia ettiği kişinin evini kuzeni ve arkadaşı ile yakmak istedi.

Can ÇELİK- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da yaşayan Ferhat Kaya (22), kız kardeşini kaçırdığını iddia ettiği kişinin evini kuzeni ve arkadaşı ile yakmak istedi. Kuzeni D.K. (15) ve arkadaşı Şeymuz Sevim (19) binaya girip, benzin dökerken, Kaya da onların çıkmasını beklemeden ateşledi. Çıkan yangında, alevler arasında kalan 3 kişinin vücutlarında ağır yanıklar oluştu.
Olay, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Afşin (24), iddiaya göre, evlenmek istediği Esra Kaya'yı (18) ailesinden istedi. Ailesinin vermeye razı olmadığı Kaya, ekim ayında Afşin ile kaçtı. Bunun üzerine Kaya ve Afşin aileleri arasında husumet başladı. Ferhat Kaya, kız kardeşini kaçıran Hüseyin Afşin'in evini yakmaya karar verdi.
Ferhat Kaya, 3 Kasım'da kuzeni D.K. ve arkadaşı Şeymuz Sevim'in yanına giderek, Hüseyin Afşin'in evini yakmak istediğini söyledi. Bir süre konuşan 3 genç, akaryakıt istasyonundan bidonlarla benzin alarak, Afşin'in evine doğru yürümeye başladı. Evin boş olduğunu anlayan 3 kişi, dış kapıyı kırarak, içeri girdi. Şeymuz Sevim ve D.K., evin merdivenlerinden çıkarken, bir taraftan da bidonlardaki benzini yerlere döktü. Kaya da kuzeni ile arkadaşı benzin dökerek yukarı çıkarken, çakmakla ateşledi. Çıkan yangında alevler arasında kalan 3 kişi, güçlükle kıyafetlerini söndürürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü, 3 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan Ferhat Kaya, kuzeni D.K. ve arkadaşı Şeymuz Sevim, yoğun bakıma alındı.
Hastanede 20 gün boyunca tedavi gören 3 kişi, taburcu edildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadelerinde Hüseyin Afşin'i korkutmak için evini yaktıklarını söyleyen 3 genç, adliyeye sevk edildi. Ferhat Kaya, D.K. ve Şeymuz Sevim, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Davraz’a 12 milyon TL’lik yatırımla 1 milyon ziyaretçi hedefiDavraz’a 12 milyon TL’lik yatırımla 1 milyon ziyaretçi hedefi
Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyorErzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çobanbey’de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

Minibüsçü dehşeti! Kız kardeşlere böyle saldırdı

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği!

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.