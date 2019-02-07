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Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Nazire Avcı’nın yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan yangında faciadan dönüldü.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Nazire Avcı’nın yalnız yaşadığı evde sobadan çıkan yangında faciadan dönüldü. Son anda komşuları tarafından evden çıkarılan 93 yaşındaki Nazire nine gözyaşlarını tutamadı.
Yangın saat 16.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi, Mustafa Kemal Sokak üzerinde yaşayan 93 yaşındaki Nazire Avcı’nın evinde çıktı. Evdeki maşinga sobadan sıçrayan kıvılcımlar sonrasında evin oturma odasında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden komşuları yürümekte zorlamam yaşlı kadını evden çıkardılar. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına alsa da, Nazire ninenin evi kullanılmaz hale geldi.
Yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu
Komşuları tarafından evden çıkarılan yaşlı kadına olay yerine çağrılan 112 Sağlık Ekipleri müdahale etti. Nazire Avcı, olay sonrasında gözyaşlarına hakim olamazken, yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları

Evi yanan 93 yaşındaki Nazire ninenin gözyaşları
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