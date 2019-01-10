Evi yanan kadın, gözyaşlarına boğuldu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da elektrik kesilince yakılan mumdan çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Hatice Ölmen, itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Yangın, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15021 Sokak'ta 3 katlı bir binanın 2'inci katında çıktı. Elektriğin kesik olması nedeniyle mum yakan Hatice Ölmen, iddiaya göre bir süre sonra uyuya kaldı. Devrilen mum, eşyaları tutuşturdu. Evi duman sararken, uyanan Hatice Ölmez, oğlunu da alıp, evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen Ölmen, itfaiye erlerinin çalışması sırasında gözyaşlarına boğuldu. Ölmen'e, gelen ambulansta ayakta müdahale edildi.

