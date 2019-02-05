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Evi yanan kadın iki çocuğuyla feryat etti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında müstakil ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde oturan ve iki çocuğuyla birlikte sokakta kalan kadın feryat etti.Yangın, Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokakta bulunan müstakil bir evde çıktı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında müstakil ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde oturan ve iki çocuğuyla birlikte sokakta kalan kadın feryat etti.
Yangın, Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokakta bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin oturduğu evdeki yangın sobadan çıkan ateşten başladı. Evde yaşayan ve eşinin ilçe dışına çalışmaya gittiği öğrenilen Suriyeli Hatice G. isimli kadın yangını fark edince küçük yaştaki iki çocuğuyla birlikte kendini sokağa attı. Kadın yardım isterken, evin bitişiğindeki evde oturan ev sahibi de dışarıya çıktı ve durum itfaiyeye bildirildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Hatice G. ise sokakta ayaklarında ayakkabı olmadığı dikkat çeken iki çocuğuyla feryat etti.
İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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