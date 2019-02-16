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Evi yanan kadının gözyaşları

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

Samsun’da elektrikli battaniyeden çıkan yangında kış günü evi küle dönen kadın gözyaşlarına boğuldu.Yangın, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Süleyman Nafiz Sokak’ta bulunan Gündoğdu Apartmanı’nın 1.

Samsun’da elektrikli battaniyeden çıkan yangında kış günü evi küle dönen kadın gözyaşlarına boğuldu.
Yangın, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Süleyman Nafiz Sokak’ta bulunan Gündoğdu Apartmanı’nın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk odasındaki elektrikli battaniyeden dolayı evde yangın çıktı. Dumanları fark eden kiracı Gül Akkaya, komşularının da yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Polis sakinleştirdi
Yangın tamamen söndürüldükten sonra bir kısmı küle dönen eve giren Gül Akkaya, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Bir süre gözyaşı döken Akkaya’yı polis ekipleri, "Ağlamana gerek yok. Sana bir şey olmadı” diyerek sakinleştirdi.
Yangın anını anlatan bir vatandaş, “Merdivenlerden yukarı çıkarken bir koku hissettim. Yukarıya çıktım kadının ‘Beni kurtarın, yardım edin’ diye bağırmasını duydum. Hemen itfaiyeyi aradım. Evde 3 kişi yaşıyordu. Diğerleri işteydi, evde sadece kadın vardı. Kiracı olarak evde oturuyorlardı” dedi.

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