HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evi yanan Suriyeli kadının imdadına İHA muhabirleri koştu

Evi yanan Suriyeli kadının imdadına İHA muhabirleri koştu

28.11.2020 17:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri yaptı.

Adana’nın Kozan ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri yaptı. Suriye uyruklu bir kadının çığlıklarına koşan gazeteci, çevre esnafından söndürme tüpü alarak yangına müdahale etti. Önce bahçede bulunan çocuğu annesine teslim eden gazeteciler, daha sonra dumanların yükseldiği odaya koştular.
İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Bozdemir ve Beril Solmuşgül biçer sokakta tarım ve yem işi yapan esnaf Ersan Tokuş’tan araç yangın söndürme tüpünü isterken çevredekilerden 110 İtfaiye ekipleri aramalarını istediler.
Suriye’nin Halep ilçesinden Kozan’a gelen Hasan Alhilal ailesinin banyosunda bulunan çamaşır makinasından çıkan alevlere müdahale eden gazeteci Emre Bozdemir, bir yandan olayı an ve an mesai arkadaşı ile birlikte görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken evlatlarını bir an olsun kucağından bırakmayan Suriye uyruklu kadın göz yaşlarını tutamadı evlatlarına sıkı sıkı sarıldı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmasının ardından yangında evden kurtarılan 4 çocuğa süt ve kek ikramında esnafla birlikte bulundu.
İhlas Haber Ajansı Kozan muhabiri Emre Bozdemir, o an vicdanını dinlediğini kaydederek “ bir bayan çığlıklarını duyduk korktuk gazetecilik duygusu bir kenarda kaldı yangın söndürme tüpünü aldık müdahale ettik” dedi.
Esnaf Ersan Tokuş, gazeteciye teşekkür ederek canını hiçe sayarak içeri yangın tüpünü yetiştirdiği yangını söndürdü” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo varTunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte son durum

Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte son durum

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine Hüseyin İbrahim Taha seçildi

İİT Genel Sekreterliğine Hüseyin İbrahim Taha seçildi

13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı

Şok gerçek! Eski milletvekili 3 kız kardeşin babası çıktı

İstanbul'da otel inşaatında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da otel inşaatında yangın

Burdur'da köylüler büyük şaşkınlık yaşadı! Su kuyusunda atalarının yazdığı notları buldular

Su kuyusunda atalarının yazdığı notları buldular

Aydın'da esrarengiz cisim: İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum

Bir ilde vatandaşları tedirgin eden görüntü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 42 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 641 kişi gözaltına alındı

42 ilde eş zamanlı operasyon: 641 kişi gözaltına alındı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.