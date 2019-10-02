HABER

Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 20:42 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de bir evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtarırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Ovacık Mahallesi 584.

Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Kırıkkale’de bir evde çıkan yangında yaşlı çifti komşuları kurtarırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Ovacık Mahallesi 584. Sokak’taki bir apartmanın 2. katındaki dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Halit ve Bahar Sevim çifti komşuları tarafından dışarıya çıkartıldı. Olay yerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketi personelleri de apartmanda çıkabilecek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı. 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Evi yanan yaşlı çifti komşuları kurtardı

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kameradaKamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kamerada
Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybettiBalkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Diş hekiminin ölümünde korkunç şüphe

Ağabeyinin cinsel istismarından hamile kaldı, aile şikayetçi olmadı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.