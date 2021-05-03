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Evi yanarken dışarıyı izliyordu, komşuları uyarınca fark etti

03.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir binada yangın çıktı. Ev sahibi, camdan dışarıyı izlerken komşuları uyarınca alevleri fark etti.

Evi yanarken dışarıyı izliyordu, komşuları uyarınca fark etti

Ankara’nın Çankaya ilçesi Abidin Daver Sokak’ta bulunan 10 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çıkan yangın sırasında evde yaşlı bir kadın ve Gürcistanlı bakıcısı bulunuyordu.

KOMŞULARI UYARDI

Yangından habersiz olan evdeki kadınlardan bir tanesi camdan etrafı izlerken kalabalığa doğru döndü. O sırada komşularının bağırarak uyarması ile birlikte evinde çıkan yangından haberi oldu.

Kapıcının ve etrafta bulunan komşularının yardımıyla evden çıkartılan yaşlı kadın ve bakıcısı yara almadan sağ salim dışarıya ulaştırıldı.

Yapılan ihbarlar sonrası kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sonucu alevler büyümeden söndürülen yangının klima arızasından çıktığı iddia edildi.

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Yaşlı kadın ve bakıcısının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)


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