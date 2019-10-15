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Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 13:27 | Son Güncelleme

ADANA'nın Feke ilçesinde, Ali Yeğen'e (70) ait tek katlı evde, yangın çıktı.

Evi yanarken, gözyaşlarıyla izledi

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA) - ADANA'nın Feke ilçesinde, Ali Yeğen'e (70) ait tek katlı evde, yangın çıktı. Yangın sırasında evde olmayan Yeğen, komşularının çağırmasıyla gelip, alevleri gözyaşlarıyla izledi.
Feke'ye bağlı Kaleyüzü Mahallesi Çoruğuşağı mevkisinde, Ali Yeğen'e ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, alevlere müdahale ederken, haber verilmesiyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Feke Orman İşletmesi ekibi, arazözlerle bölgeye sevk edildi. Yangın sırasında evde olmayan Yeğen, komşularının ihbarıyla olay yerine geldi. Ali Yeğen, evini saran alevleri gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ev ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Evi yanarken, gözyaşlarıyla izlediEvi yanarken, gözyaşlarıyla izlediEvi yanarken, gözyaşlarıyla izledi

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