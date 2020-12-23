Evi yanarken içeri girmeye çalıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bacadan çıkan yangın paniğe sebep oldu. 75 yaşındaki ev sahibi itfaiye ekiplerinin duruma müdahalesi esnasında eve girmeye çalıştı.

Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Emin Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bacayı temizleyen ev sahibi Mehmet Sönmez, ısınmak için sobayı yaktı. Bu sırada takılı olduğu yerden çıkan baca yangına sebep oldu. 75 yaşındaki Mehmet Sönmez ve ailesi panik halinde evden çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulunarak durumu kontrol altına aldı. Evin durumunu merak eden ev sahibi Mehmet Sönmez, itfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri devam ederken içeri girmeye çalıştı. Bunu gören itfaiye ekipleri Sönmez’i kapıdan çevirdi.

Evde maddi hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

