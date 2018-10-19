Evi yol ortasında kaldı belediye yeni ev yaptı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üstyapı çalışmaları yapan belediye, yolun yarısını kaplayan evi yıktı, sahibine yeni ev verdi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde devam eden üstyapı çalışmaları kapsamında Deliktaş Mahallesi 1953 Sokak'ta 76 yaşındaki Ayşe Karaıslı'nın yol ortasında kalan evini yıkma kararı aldı.

Yaşlı kadının bakımını yapmakta zorlandığı evin harabe duruma geldiğini gören belediye yetkilileri, mağdur olmaması için Karaıslı'ya ait arsa içine prefabrik ev yaptırdı.

Maddi durumu iyi olmayan ve yalnız yaşayan 4 çocuk annesi Karaıslı, yeni evine taşınırken, belediye 47 yıllık eski binayı yıkarak sokaktaki üst yapı çalışmasını tamamladı.

- "Devletin elini vatandaşımıza uzattık"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 4 mahallede devam eden üst yapı çalışmalarının 85 milyon liralık bütçeyle devam ettiğini belirtti.

Deliktaş Mahallesi'nde de çalışma yürüttüklerini dile getiren Gürlesin, şunları söyledi:

"47 yıllık bina 18. madde geçtikten sonra sokak ortasında kaldı. Mecburen bu evi yıkmak zorunda kalacaktık. İçinde yaşayan 76 yaşındaki Ayşe teyzemizin maddi durumu iyi olmadığı için biz devletin elini vatandaşımıza uzattık. Kendisine ait arsaya prefabrik ev yaptık. Ayşe teyze yeni evine taşındı. Bu evin yıkılması sonucu yolun neredeyse yarısını kaplayan engel kalmış olacak. Böylece vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde bu yolu kullanacak. Ayşe teyzemiz de daha iyi şartlara sahip olan yeni evinde yaşamaya başladı. Böylece hem mahalleli hem de Ayşe teyze mağdur olmadı. Biz Pamukkale Belediyesi olarak yapılan çalışmalarda kimsenin mağdur olmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Buradaki durum da bunun en güzel göstergesi."

Ayşe Karaıslı da 47 yıldır aynı yerde yaşadığını belirterek, "Evim sokağın ortasında kaldı. Belediye yolu yapmak için yıkmak zorunda kalacaktı, ama bu yeni evi yapıp beni mağdur etmedi." diye konuştu.

