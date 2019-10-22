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Evim dizisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yeni dizisi Evim'in konusu

DİZİ HABERLERİ  | 22.10.2019 23:27 | Son Güncelleme

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'u buluşturan Evim dizisinin kanalı belli oldu. Peki Evim ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Evim dizisi hangi kanalda yayınlanacak? İşte Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yeni dizisi Evim'in konusu

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, İstanbullu Gelin’in eser sahibi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanında yer alan, yine gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek hazırlanan 'Evim' projesinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol başrol oynayacak.

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'u buluşturan Evim, TV8'de ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

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Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’u buluşturan, özgün ve derinlikli senaryosuyla sezonun iddialı yapımları arasında yer almaya hazırlanan 'Evim' dizisinin senaryosunu başarılı senarist Eylem Canpolat kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

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EVİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
İbrahim Çelikkol’un 'Mehdi', Demet Özdemir’in ise 'Zeynep' karakterine hayat vereceği dizide, hayatın baştan kötü davrandığı bu iki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak ve zorlu bir aşkın efsanesini yazacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

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