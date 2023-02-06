Evim fay hattı üzerinde mi? Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet fay hattı haritası öğrenme ekranı

Evim fay hattı üzerinde mi sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem yaşandı. Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman, gibi çevre illerde de hissedilen deprem sonrası fay hattı haritası ve fay hattı sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm bilgiler...

EVİM FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ?

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası 'Evim fay hattı üzerinde mi?', 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu?' sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebiliyorsunuz.

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolay bir şekilde görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebiliyor.

En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

MTA tarafından E-Devlet aracılığıyla yayımlanan ekrandan fay hattı sorgulaması yapılabiliyor. Tüm Türkiye'deki deprem fay hattı haritasını online olarak sisteme entegre eden MTA, fay hattı sorgulama işlemini bu şekilde kullanıcıların erişimine sunuyor.

E-DEVLET DEPREM TEHLİKE HARİTALARI İÇİN TIKLAYIN

MTA FAY HARİTASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



