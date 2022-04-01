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Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

31.03.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakılabilen saksı bitkileri, yaydıkları pozitif enerji ile ortamın havasını değiştirmek için birebir. Eğer siz de kendi bahçenizi kurmak istiyor ancak yeterince ışık alan bir evde yaşamıyorsanız daha az güneş isteyen, bakımı daha kolay bitkileri tercih edebilirsiniz. Bunun için doğru bitki türlerini bulmanız ve uygun bakım yollarını öğrenmeniz yeterli. Peki, hangi bitkiler az ışık alan evlerde bile serpilip büyüyebiliyor? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız yazımıza buyurun.

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Evde bitki bakmak, son derece dinlendirici bir hobi. Bitki bakarken kendinizi çok daha mutlu hissedecek, onlarla ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. "Evim çok güneş almasa da evde bitki yetiştirebilir miyim?" diye düşünüyorsanız endişelenmeyin! Sırf bu yüzden bitki bakma hobinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Bazı bitkiler az ışıkla çok daha kolay yetiştirilebiliyor. Siz de bu bitkileri keşfetmek istiyorsanız hazırladığımız listeye bir göz atın. Bu bitkilerle evde kendi bahçenizi yaratarak yaşam alanınızı kusursuz hâle getirebilirsiniz.

1. Bir iç mekan sarmaşığı: Hedera Helix

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

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"Bitki bakmaya bayılıyorum ama evim bunun için uygun değil." diye düşünüyorsanız Hedera Helix imdadınıza yetişecek. Sihirli bir adı olan bu bitki; iç mekanlarda, çok ışık almayan alanlarda kolayca yetiştirilebilen bir sarmaşık türü. Koyu yeşil yaprakları ve serpilip dökülen dallarıyla görsel bir şölen sunan salon sarmaşığı, doğrudan ışık almayan yerlerde olmayı seviyor. Uygun koşulları yakaladığında kısa sürede büyüyen ve canlanan bu bitkiyi 3 günde bir sulamanız yeterli. Evinize bolca oksijen sağlayacak ve güzel görünümüyle gönlünüze taht kuracak bu bitkiye uzun yıllar keyifle bakacaksınız.

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2. Cemre Garden Deve Tabanı

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Deve tabanı, güçlü yapısı ve hayatta kalma azmiyle tanınan bir bitki. Hâliyle güneş ışığı onun için çok da önemli değil. Doğrudan güneş ışığı almaktan pek hoşlanmadığı için fazla ışık almayan evlerde bakmak için oldukça uygun bir seçenek. Tabii doğrudan karanlık bir alandan bahsetmiyoruz. Deve tabanını evinizin aydınlık bir alanına yerleştirirseniz çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Geniş yapraklarıyla son derece estetik bir görünüme sahip olan deve tabanını evinizde ferah bir bölgeye konumlandırın. Düzenli olarak suladığınız, konuştuğunuz ve sevginizi verdiğiniz bu bitki; sizi hiç uğraştırmadan kendi köşesinde büyüyecek!

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3. Karadeniz Fidancılık Flamingo Çiçeği

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Şimdi de kırmızı yaprakları ile evinizin en güzel üyelerinden biri olmaya aday flamingo çiçeği ile karşınızdayız. Uzun ve zarif dallarıyla dikkat çeken bu bitki, doğru ışık ve su miktarını yakaladığında âdeta küçük bir ağaç gibi büyüyerek göz alıcı bir güzelliğe kavuşuyor. Doğrudan güneş ışığını sevmeyen flamingo çiçeği, ışığın aksine nemi seviyor. Bu nedenle toprağının kuruduğunu fark ettiğiniz an bitkinizi sulayabilirsiniz. Toprağın kuruluğunu test etmek için ince bir tahta çubuk kullanabilirsiniz. Çiçeğin köklerine hassas davranarak çubuğu yarısına kadar toprağa batırın. Eğer çubuk kuru çıkarsa sulama zamanı gelmiş demek! Flamingo çiçeğinin sağlıklı büyümesi için kuruyan veya solan yaprakları budamak da oldukça etkili bir yöntem.

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4. Ormanlık Dağ Palmiyesi

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Muhteşem bir görünüme sahip, bakımı da son derece kolay olan bir diğer saksı bitkisi ise dağ palmiyesi. İnce ve uzun koyu yeşil yapraklarıyla evinize egzotik bir hava katacak olan bu bitkiyi yaşam alanınızın dilediğiniz yerinde konumlandırabilirsiniz. Doğrudan güneş ışığı sevmeyen dağ palmiyesi, haftada bir sulanması yeterli olan bir bitki. Yaydığı pozitif enerji ile ortamınızı şenlendirecek dağ palmiyenize iyi bakarsanız zaman içinde nasıl serpilip büyüdüğüne şahit olabilirsiniz. Ne dersiniz, sizce de iyi bir seçim değil mi?

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5. Bitki Fidanım Begonya

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Uğruna şarkılar yazılacak güzellikteki begonya da pek güneş istemeyen bitkilerden. Daha çok gölgeli ve geniş alanları seven bu bitki, mor ve yeşil renkteki şık yapraklarıyla kendi köşesinin sultanı olmayı tercih ediyor. Son derece hassas bir yapıya sahip olan begonyanın kuruyan yapraklarını sık sık temizleyin ve onunla konuşun. Yani güneş ışığı yerine ona bol bol sevgi vermelisiniz! Düzenli bir şekilde suladığınız begonyayı soğuk olmayan havalarda balkon ya da bahçede havalandırmaya çıkarmanız da sağlıklı büyümesine yardımcı olacak.

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6. Ormanlık Zeze Çiçeği

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

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Şık dallar ve zarif yapraklardan oluşan zeze çiçeği, görünümüyle sizi kendine aşık ederken kolay bakımıyla da kalbinizi çalacak. Zeytin dallarını andıran yapısıyla dekorasyonunuza egzotik ve romantik bir hava katacak zeze çiçeği, doğrudan güneş ışığına gereksinim duymuyor. Bu nedenle evinizin aydınlık ve havadar bir köşesini ona ayırmanız yeterli. Şık görünümü kadar yaydığı temiz havayla da bulunduğu ortamı güzelleştiren bu bitkiyi değerli bir sanat eseri gibi sergilemek isteyebilirsiniz. Doğru sulama zamanlarını tespit etmek için saksının ağırlığını kontrol edebilir, saksı hafiflemişse sulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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7. Palmiye Botanik Difenbahya Camilla

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Bilinen en dayanıklı ve en güzel görünümlü iç mekan bitkilerinden olan difenbahyalar, iyi bir bakım ile ağaç gibi dallanıp budaklanabilecek özelliğe sahip. Geniş yaprakları ve uzun dallarıyla ön plana çıkan bu bitki, gölgede kalmaya bayılıyor. Hatta doğrudan güneş ışığına maruz kalmak ona pek iyi gelmiyor. Bu nedenle difenbahya çiçeğini kuytu köşelere yerleştirmeniz iyi bir fikir olabilir. Daha sağlıklı büyümesi için çiçeğe 2-3 gün aralıklarla su verebilirsiniz. Ayrıca az nemli bir bezle yapraklarını silerek bitkinin nefes almasını kolaylaştırabilir, yaprakların parlamasını sağlayabilirsiniz.

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8. Fidanistanbul Kurdele Çiçeği

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Görünümüyle bile huzur veren kurdele çiçeği de çok fazla güneşe gereksinim duymadan büyüyor. İnce ve zarif yapraklarıyla dikkat çeken bu bitki, özellikle sarmaşığı andıran yoğun yapraklarıyla son derece güzel bir görünüme sahip. Bulunduğu yaşam alanına bolca oksijen sağlayan kurdele çiçeğini dilerseniz askılı bir saksı ile balkonunuzun doğrudan güneş almayan bir köşesine konumlandırabilirsiniz. Ayrıca kurdele çiçeğini çok sık sulamamaya özen göstermelisiniz. Toprağın kuruluğunu kontrol ederek sulama için doğru zamanı tespit edebilir, ona ihtiyaç duyduğu nemi kazandırabilirsiniz.

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9. Han Botanik Yelken Çiçeği

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Ev ve ofislerde görmeye alışkın olduğumuz yelken çiçeği de güneşi kendine dert etmeyen bitkilerden biri. Yeşil ve gür yapraklarıyla ortama oldukça ferah bir hava katan bu bitkiyi gölgede tutmak, daha sağlıklı ve canlı yapraklara sahip olmasını sağlıyor. Toprağı iyice kuruduktan sonra sulamanız gereken bitki; belli dönemlerde açan zarif beyaz çiçekleriyle dekorasyonunuza hoş ve sade bir dokunuş yapıyor. Yelken çiçeğini oturma odalarında büyük saksılar içinde sergileyerek yaşam alanınızı ferahlatabilirsiniz. İyi bakıldığında güzelce büyüyüp serpilen bu iç mekan bitkisi, görenleri kendine hayran bırakacak.

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10. Baykuş Model Dekoratif Sukulent

Evim güneş almıyor ama bitki aşığıyım diyenler için iç mekân bitkisi önerileri

Sukulentler, son dönemin en popüler iç mekan bitkilerinden. Kolay bakımları ve göz alıcı görünümleriyle kalpleri kazanan bu bitkiler, ne çok ışık ne de çok su istiyor. Evinizde dilediğiniz her yere yerleştirip dekorasyonunuzun bir parçası haline getirebileceğiniz sukulentler, tasarım saksılarıyla da fark yaratıyor. Pek çok farklı türü bulunan bu bitkiler, doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan hiç hoşlanmıyor. Bu nedenle eviniz ışık alıyor olsa bile onları gölgede tutmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca bitkilere yaklaşık 15-20 günde bir su vermeniz sağlıklı büyümeleri için yeterli. Dilerseniz sağlıklı sukulent yapraklarını nazikçe kopararak toprakta bekletebilir, bebek sukulentler elde edebilirsiniz!

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