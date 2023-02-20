Evim Yuvan Olsun başvurusu nereden, nasıl yapılır? Depremzedelere Evim Yuvan Olsun kampanyası nedir? AFAD duyurdu!

Evim Yuvan Olsun kampanyası başlatıldı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 11 il afet bölgesi ilan edildi. Yaşanan yıkıcı depremler sonrası evsiz kalan depremzedeler için yardımlar sürdürülüyor. Depremzedelerin barınma sorununa yönelik uygulanacak olan Evim Yuvan Olsun kampanyası detayları belli oldu. İşte 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası detayları...

EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI NEDİR?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 şiddetlerindeki iki deprem 6 Şubat günü 11 ilde yıkıcı etkiler yarattı. Depremin gerçekleştiği günden itibaren depremzedeler için barınma temel ihtiyaçlarına dair yardım kampanyaları yapılıyor.

Evim Yuvan Olsun kampanyası ile vatandaşlar depremzedelere evini en az 3 aylığına bedelsiz tahsis edebilir, evini indirimli bedelle 1 yıllığına kiraya verebilir. Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar ise depremzede ailelere kira desteğinde bulunabilirler.

EVİM YUVAN OLSUN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, Evim Yuvan Olsun kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini açıkladı.

Evim Yuvan Olsun kampanyası başvuru şartları için ise şu ifadelere yer verildi:

"Evini Bedelsiz Olarak Depremzedelere Açanlar: Boş/kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınır. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenir. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında "Ödünç Sözleşmesi" imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir."

"Evini İndirimli Bedelle Kiraya Verenler: Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerin başvuru alınır. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olması beklenir. Kaymakamlıklar evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit eder. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Kira Sözleşmesi' imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir."

"Nakdi Kira Yardımı Yapmak İsteyenler: Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir. Bu destekler, bu kampanya kapsamında 'indirimli olarak kiralanacak' evlerin ödemelerinde kullanılır."

Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilirler. İsterlerse bu süreyi 12 aya kadar uzatabilirler. Evini indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süre ile evlerini açmaları gerekmektedir.

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FATURALAR KAYMAKAMLIK TARAFINDAN ÖDENECEK

Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacaktır.

EVİM YUVAN OLSUN KAMPAYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olmaktadır. emlakjet.com, hepsiemlak.com, sahibinden.com. platformları ile kampanyaya katılım sağlanacak. Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabilmektedir. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilmektedir.



