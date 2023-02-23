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Evimin altından fay geçiyor mu? MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası'nı yayımladı... 85 milyon mahalle mahalle bu haritayı inceliyor

23.02.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta ve 14 gün sonra Hatay'da meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar; yaşadıkları bölgenin ne kadar güvenli olduğunu ve yakın bir yerden fay hattı geçiyor mu diye merak etmeye başladı. AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın yanında Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de Yenilenmiş Diri Fay Haritası'nı yayımladı. Söz konusu harita mahalle detayına kadar ayrıntılara yer veriyor. İşte tüm detaylar...

Evimin altından fay geçiyor mu? MTA Yenilenmiş Diri Fay Haritası'nı yayımladı... 85 milyon mahalle mahalle bu haritayı inceliyor

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 40 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremden 14 gün sonra da Hatay'da 6.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Uzmanlar bölgedeki fay hattının hareketli olduğunu ve oluşan kırılmaların yeni depremlere yol açabileceği uyarısında bulunurken, beklenen Büyük Marmara Depremi için de zamanın azaldığını söylüyor.

MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASI'NI YAYIMLADI

Yaşanan depremler büyük acılara neden olurken, bir yandan da endişe yaratıyor. Vatandaşlar; yaşadıkları bölgenin ne kadar güvenli olduğunu ve yakın bir yerden fay hattı geçiyor mu diye sorgularken, AFAD'ın ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü de “Yenilenmiş Diri Fay Haritası”nı yayımladı.

MAHALLE MAHALLE GÖSTERİYOR

İlk kez 2013 yılında yayımlanan, son depremlerden sonra güncellenen, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün “Yenilenmiş Diri Fay Haritası”nda mahalle düzeyinde ayrıntılar da bulunuyor.

45 İL VE 110 İLÇE FAY ÜSTÜNDE

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar; harita başında deprem riskini değerlendirmeye çalışırken, MTA'nın “Yenilenmiş Diri Fay Haritası”na görre fay üstünde 45 il ve 110 ilçe yer alıyor.

HGFH

İşte, deprem riski taşıyan o iller;

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BİNGÖL,

KJLJŞ

DENİZLİ,

ESKİŞEHİR,

ERZİNCAN,

ERZURUM,

HAKKARİ,

HATAY,

İZMİR,

KAHRAMANMARAŞ

MANİSA,
MUĞLA,

KOCAELİ

KONYA,

OSMANİYE,

SAKARYA

JHKGİ

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırılır.

Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

Ev adresinden fay hattı sorgulama! Ev adresinden fay hattı sorgulama!

Genç Kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu - denizel sekiler, basınç sırtı ya da çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

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deprem fay hattı haritası

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