Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Depremde riskli iller hangileri? Türkiye MTA diri fay hattı sorgulama ekranı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde çevredeki on il derinden sarsıldı ve binlerce bina yıkıldı. MTA tarafından yayınlanan diri fay hattı haritasında depremde hangi bölgelerin riskli olabileceğine dair bilgiler yer aldı. 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi. Aktif ay adıyla da bilinen diri fay 5.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek hatları ifade eder. Peki depremde riskli iller hangileri? Türkiye MTA diri fay hattı sorgulama ekranı!

DEPREMDE RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

MTA tarafından paylaşılan haritada diri faylar belirlendi. Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor.

İşte diri fay hattı üzerinde bulunan iller:

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA

TOKAT

Bu illerin yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde bulunuyor.

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DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER VE İLÇELER

Diri fay hattı ile birlikte deprem üretme enerjisine göre tehlikeli olan iller ve ilçeler belirlendi. İşte iller ve ilçeler:

ADIYAMAN: Gölbaşı

AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

ANKARA: Şereflikoçhisar

ANTALYA: Demre

AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

BALIKESİR: Gönen, Manyaz

BATMAN: Kozluk

BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

BOLU: Gerede, Yeniçağa

BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

ÇANAKKALE: Çan, Yenice

ÇORUM: Laçin

DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

DİYARBAKIR: Lice

DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

ELAZIĞ: Palu, Sivrice

ERZİNCAN: Üzümlü

ESKİŞEHİR: İnönü

GAZİANTEP: İslahiye

HAKKARİ: Şemdinli

HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

KIRIKKALE: Keskin

KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

KÜTAHYA: Gediz, Simav

MALATYA: Akçadağ

MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

MERSİN: Çamlıyayla, Mut

MUĞLA: Menteşe, Milas

MUŞ: Korkut, Varto

NİĞDE: Altunhisar, Bor

OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

ŞANLIURFA: Bozova

SİİRT: Eruh

ŞIRNAK: Beytüşşebap

SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

VAN: Çaldıran, Özalp

YALOVA: Altınova, Çınarcık

