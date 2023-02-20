Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Depremde riskli iller hangileri? Türkiye MTA diri fay hattı sorgulama ekranı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde çevredeki on il derinden sarsıldı ve binlerce bina yıkıldı. MTA tarafından yayınlanan diri fay hattı haritasında depremde hangi bölgelerin riskli olabileceğine dair bilgiler yer aldı. 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fayın riskli durumda olduğu belirlendi. Aktif ay adıyla da bilinen diri fay 5.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek hatları ifade eder. Peki depremde riskli iller hangileri? Türkiye MTA diri fay hattı sorgulama ekranı!
MTA tarafından paylaşılan haritada diri faylar belirlendi. Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor.
İşte diri fay hattı üzerinde bulunan iller:
AKSARAY,
AYDIN,
BALIKESIR,
BOLU,
BURDUR,
BURSA,
BINGÖL,
DENIZLI,
ESKIŞEHIR,
ERZINCAN,
ERZURUM,
HAKKARI,
HATAY,
İZMIR,
KAHRAMANMARAŞ
MANISA,
MUĞLA,
KOCAELI
KONYA,
OSMANIYE,
SAKARYA
TOKAT
Bu illerin yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde bulunuyor.
MTA DİRİ FAY HATTI İÇİN TIKLAYIN
Diri fay hattı ile birlikte deprem üretme enerjisine göre tehlikeli olan iller ve ilçeler belirlendi. İşte iller ve ilçeler:
ADIYAMAN: Gölbaşı
AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
ANKARA: Şereflikoçhisar
ANTALYA: Demre
AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
BALIKESİR: Gönen, Manyaz
BATMAN: Kozluk
BİNGÖL: Karlıova, Yedisu
BOLU: Gerede, Yeniçağa
BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
ÇANAKKALE: Çan, Yenice
ÇORUM: Laçin
DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
DİYARBAKIR: Lice
DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
ELAZIĞ: Palu, Sivrice
ERZİNCAN: Üzümlü
ESKİŞEHİR: İnönü
GAZİANTEP: İslahiye
HAKKARİ: Şemdinli
HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu
İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu
KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar
KIRIKKALE: Keskin
KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur
KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
KÜTAHYA: Gediz, Simav
MALATYA: Akçadağ
MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
MERSİN: Çamlıyayla, Mut
MUĞLA: Menteşe, Milas
MUŞ: Korkut, Varto
NİĞDE: Altunhisar, Bor
OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale
SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
ŞANLIURFA: Bozova
SİİRT: Eruh
ŞIRNAK: Beytüşşebap
SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli
TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye
VAN: Çaldıran, Özalp
YALOVA: Altınova, Çınarcık