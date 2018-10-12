Evimizdeki perdeler elektrik üretecek

Güneş enerji paneli olarak tasarlanan perde görünümündeki Solar Curtain, güneş ışığı bol olan ülkemizde evlerin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Günümüz şartlarında güneş paneli için çatı veya bir arazisi bulunmayanlar için bu olanakları sunan Solar Curtain sayesinde, 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik tüketiminin üçte biri kadar enerji sağlanabiliyor.

Üretilen elektrik miktarı anlık takip ediliyor



Solar Curtain, ön tarafında onlarca renk ve desen seçeneğiyle bir stor perde görünümüne sahip. Perdenin dışarıya bakan tarafta ise yüzde 22 verimli hücrelerden oluşan güneş paneli bulunuyor. Gün içinde perde işlevi gören Solar Curtain, aynı zamanda güneş enerjisinden elektrik üretiyor. Mobil uygulama ile perde hem kontrol edilebiliyor hem de anlık üretilen elektrik miktarı da takip edilebiliyor. Kolay kurulumuyla da öne çıkan perde, duvara veya tavana monte ediliyor. Perdeden çıkan tek bir kablo ister doğrudan prize takılabilirken, akü ile de depolama sağlanabiliyor.

5 yıl panel garantili



Perdenin kullanımı ve özellikleri arasında kişiye özel tasarım, yüzlerce renk ve desen çeşitliliği, mobil uygulama kontrolü ve dekoratif olması yer alırken, 5 yıl panel garantisine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

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