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Evin ahırından top mermisi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:54 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Çanakkale Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen bir top mermisi bulundu.Ayvacık’ın Ahmetçe köyünde yaşayan 66 yaşındaki M.S.

Evin ahırından top mermisi çıktı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Çanakkale Savaşı’ndan kaldığı tahmin edilen bir top mermisi bulundu.
Ayvacık’ın Ahmetçe köyünde yaşayan 66 yaşındaki M.S. isimli yaşlı kadın evinin bahçesinde bulunan ahırında top mermisi buldu. Mermiyi bulan M.S durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve topun çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı. Uzman ekip tarafından incelenen top mermisinin Çanakkale Savaş’ına ait olduğu düşünülürken, uzunluğu yaklaşık 40 santimetre olan merminin imha edileceği öğrenildi.

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