Evin altında altın olduğu iddiası ortalığı karıştırdı!

Çeşmeköy Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde "evinin altında altın olduğu" yönünde medyada haberler yer aldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Gündeme gelen iddialar nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve bunun gerçek olmadığını kimseye inandıramadıklarını dile getiren Ünlü, şu anda "gülünecek duruma düştüklerini ve rahatsızlık duyduklarını" vurguladı.

"KORKU İÇİNDEYİZ"

"Oturdukları yerde tonlarca altın bulunduğunun doğru olmadığını" yineleyen ve konuyu İlçe Jandarma Komutanlığına da bildirdiklerini aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Yalan söylüyorlar. Biri oğluma şaka söylemiş, o şakayı da ardından böyle ilerlettiler. Her taraftan korku içerisindeyiz. Burada altın falan yok, biz bilmeyiz böyle şeyleri. Dağın dibinde oturuyoruz. Biri 500 bin lira vereceğim diye şaka yapmış. Kesinlikle öyle bir şey yok."

(AA)



