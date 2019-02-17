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Evin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 23:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 2 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde, Kartepe Suadiye Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde bulunan Osman Yavuz'a ait evde çıktı. 2 katlı evin baca bağlantı yerinde başlayan yangın, kısa sürede üst katta yoğun dumana neden oldu. Yangın sırasında evde olan Osman Yavuz'un haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, evde zarar oluştu.

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Evin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldüEvin bacasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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