Evin bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kırıkkale’de evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçraması sonucu paniğe neden oldu.

Yangın, Çullu Mahallesi’nde gece saatlerinde 3 katlı binanın kalorifer bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalorifer bacasından sıçrayan kıvılcım çatıda küçük çaplı yangına neden oldu. Ev sakinleri tarafından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çatıdaki yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangında çatıda maddi zarar meydana geldi.

Ev sahibi Ali Akkuş, "Kazan dairesinin bacasından çıktı yangın. Yaralanma falan yok. Yangın, şu anda kontrol altına alındı. Herhangi bir kötü durum yok” dedi.



