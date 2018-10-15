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Evin bahçesinde bulunan top mermisi imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan patlamamış obüs top mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Evin bahçesinde bulunan top mermisi imha edildi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan patlamamış obüs top mermisi kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
Malkara'nın Kozyörük Mahallesi'nde İ.Ş.'ye ait kullanılmayan evinin bahçesinde komşuları tarafından patlamamış obüs top mermisi bulundu. Durumunu bildirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan olay yerine ekipler sevk edildi. Bahçede yüzeyde açıkça görülen üzerinde harf ve rakam grubu bulunmayan paslanmış 55 milimetrelik 30 kilogram ağırlığındaki top mermisini olay yeri şeridi çekilerek koruma atına aldı. Malkara Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilmesinin ardından olay yerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ve Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemenin ardından top mermisi ekipler tarafından kum dolu bir tahta sandığın içerisine konularak Kozyörük Mahallesi Kuruçay mevkiine götürülüp güvenlik önlemleri aldıktan sonra C-3 patlayıcı desteğiyle kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Patlamanın gerçekleştirildiği bölgede büyük bir çukur açıldı.
Top mermisinin imhası sırasında mahalleler arası yol araç trafiğine kapatılarak, sağlık, itfaiye ve destek personel hazır bekletildi.

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Evin bahçesinde bulunan top mermisi imha edildiEvin bahçesinde bulunan top mermisi imha edildiEvin bahçesinde bulunan top mermisi imha edildiEvin bahçesinde bulunan top mermisi imha edildi

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