Evin bahçesinde çöl varanı bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir evin bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘çöl varanı’ bulundu. Dev kertenkele, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Hamurkesen Mahallesi sakinleri, bir evin bahçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ‘çöl varanı’ olduğunu fark etti. Mahalleli, 1 metre uzunluğundaki çöl varanını yakalayarak, Karaköprü Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen dev kertenkele, yapılan kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

