Evin bahçesinde çoraplar içinde bonzai ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesinde çoraplara konularak gizlenen 650 gram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçeye bağlı Kore Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, N.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, bahçede 10 tek çoraba konup poşetlerle saklanan 650 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili N.A., gözaltına alındı.

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