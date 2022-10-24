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Evin bahçesinde el bombasını gören polise haber verdi

24.10.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu. El bombasının evin bahçesine hangi amaçla kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

Evin bahçesinde el bombasını gören polise haber verdi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ev sahibi, bahçesinde el bombasını fark edince polise haber verdi.

Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı ilk incelemede el bombasının patlamamış olduğunu belirledi. Polis incelemek üzere el bombasını götürdü.

El bombasının evin bahçesine hangi amaçla kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

(İHA)

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Adana el bombası

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