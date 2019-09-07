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Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

Karaman’da bir genç, evin bahçesinde bulunan kanepede arkadaşları tarafından ölü bulundu.Olay, saat 07.45 sıralarında İmaret Mahallesi 130.

Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu

Karaman’da bir genç, evin bahçesinde bulunan kanepede arkadaşları tarafından ölü bulundu.
Olay, saat 07.45 sıralarında İmaret Mahallesi 130. Sokak’ta bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah uyanan arkadaşları dışarı çıktıklarında Yasin Yalçın’ı (23) evin avlusundaki kanepede hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Uyanması için bir süre seslenen arkadaşları Yalçın’ın tepki vermemesi üzerine 112 Çağrı Merkezini arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Yalçın’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yalçın’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu

Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu

Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu

Evin bahçesindeki kanepede ölü bulundu

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