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Evin bahçesine atılan ses bombası korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

ADANA'da yüzleri maskeli iki kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yüzleri maskeli iki kişi, bir evin bahçesine ses bombası atıp, kaçtı. Büyük bir gürültü ile patlayan ses bombası, mahallede paniğe neden oldu. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi 42177 Sokak'ta meydana geldi. Büyük bir patlama sesine uyanan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında etrafı duman kapladığını ve yüzü maskeli iki kişinin de koşarak uzaklaştığını görünce polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin yaptığı incelemede patlamanın, müstakil tek katlı evin bahçesine atılan ses bombasından kaynakladığı tespit edildi. Olayda, Muzaffer Şendul'a ait evin iki camı kırıldı. Patlama sesinin kendilerini korkuttuğunu söyleyen Şendul, kimsenin yaralanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi. Şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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