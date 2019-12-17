HABER

Evin bahçesine devrilen motosikletli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 21:23 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen sepetli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrilen sepetli motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B. (16), yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz K.B. yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten bir evin bahçesine devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü K.B.'yi İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Polis, motosikleti İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHem tasarladı hem giydi! Hem tasarladı hem giydi!
Bolu'da 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıBolu'da 7 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bolu’da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesiBolu’da lise pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.