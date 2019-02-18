HABER

Evin banyosunda 45 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 23:25 | Son Güncelleme

Van’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak’ta bir ikamete operasyon düzenledi.

Evin banyosunda 45 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak’ta bir ikamete operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Lisa ile yapılan detaylı aramada evin banyosundaki duşakabin içerisinde 2 adet çanta içerisine ve asma tavanına zulalanmış 86 paket halinde toplam 45 kilo eroin ele geçirildi. İ.Ü. isimli şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve uyuşturucu nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

Evin banyosunda 45 kilo eroin ele geçirildi

Evin banyosunda 45 kilo eroin ele geçirildi

Dünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı varDünyanın en son noktası! Oraya girmenin tek kuralı var
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.