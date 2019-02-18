Evin banyosunda 45 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda banyodaki duşakabin içerisinde 45 kilo eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Girne Sokak’ta bir ikamete operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Lisa ile yapılan detaylı aramada evin banyosundaki duşakabin içerisinde 2 adet çanta içerisine ve asma tavanına zulalanmış 86 paket halinde toplam 45 kilo eroin ele geçirildi. İ.Ü. isimli şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve uyuşturucu nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı
Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!
İşte tanzim satışın lideri! En yakın ürünü 2'ye katladı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum