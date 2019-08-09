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Evin bodrumuna kilitlenen engelli, koruma altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:23 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde dayısı ve yengesi tarafından evin bodrum katına kilitlenen zihinsel engelli Ayşe Gülen (57), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Evin bodrumuna kilitlenen engelli, koruma altında

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde dayısı ve yengesi tarafından evin bodrum katına kilitlenen zihinsel engelli Ayşe Gülen (57), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.
Köyde oturanlar, jandarmayaı arayarak, zihinsel engelli Ayşe Gülen'in, dayısı ve yengesi tarafından evin bodrumunda ahırdan bozma bir odaya kilitlendiği ihbarında bulundu. Jandarma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yüzde 70 zihinsel engelli olan Ayşe Gülen'in, altı toprak, duvarları taşla örülü evin bodrumunda uygunsuz şartlarda yaşadığı belirledi. Ayşe Gülen, buradan alınarak Eldivan Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.
Anne ve babası öldükten sonra mahkemenin vasi olarak tayin ettiği Ayşe Gülen'in dayısı Metin U. ve eşi Şerife U. ise 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' ve 'eziyet' suçlarından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Metin U.'nun, Ayşe Gülen'in babasından kalan emekli maaşı aldığı ve Ayşe Gülen üzerinden ÖTV'siz otomobil satın aldığı belirlendi. Metin ve Şerife U. çifti, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, aslında ailenin Ankara'da oturduğunu ve yaz aylarında köye geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Köyde kendi oturdukları evin alt bodrum katında çok da sağlıklı olmayan bir yerde Ayşe Gülen’i bırakıyorlar. İhbar alındıktan sonra olay yerine gittik. Bulunmuş olduğu fiziki yapının durumunu yerinde tespit ettik. Gerçekten hoş olmayan, çok çirkin bir durumda ve üzerine de kapının kilitlendiği bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaparak bu engellimizi Eldivan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdiler ve bu engellimiz o çirkin kötü yerden kurtarılarak şu anda pırıl pırıl bir devlet kuruluşuna girmiş oldu. Bundan sonra hayatını orada sürdürecek."
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Evin bodrumuna kilitlenen engelli, koruma altındaEvin bodrumuna kilitlenen engelli, koruma altındaEvin bodrumuna kilitlenen engelli, koruma altındaEvin bodrumuna kilitlenen engelli, koruma altında

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