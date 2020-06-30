Evin bodrumunda bulunmuştu! İskeletin neye ait olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de, kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, "Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil" dedi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi’nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, 2 gün önce mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti buldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, bugün ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, hayvan iskeletini inceledi. Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.