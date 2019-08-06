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Evin camına çarpıp yaralanan atmaca korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın merkez Çünür Mahallesi'ndeki evde, Mazlum ailesinin kahvaltı yaptığı mutfağın camına çarpıp, yaralanan atmaca, korumaya alındı.  Çünür Mahallesi 245.

Evin camına çarpıp yaralanan atmaca korumaya alındı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın merkez Çünür Mahallesi'ndeki evde, Mazlum ailesinin kahvaltı yaptığı mutfağın camına çarpıp, yaralanan atmaca, korumaya alındı.
Çünür Mahallesi 245. Cadde'deki apartman dairesinde oturan Serkan Mazlum ve ailesi, hafta sonu kahvaltı yaptığı sırasında, cama bir şeyin çarptığını duydu. Pencereye doğru yaklaşan Mazlum, yerde atmaca olduğunu fark etti. Serkan Mazlum, yaralandığı belirlenen kuşu tedavisi yapılmak üzere Isparta Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine verdi. Korumaya alınan atmaca, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Serkan Mazlum, "Birden cama bir şey çarptığını fark ettik. Balkona gittik ve baktık ki atmaca düşmüş. Hareketsiz olduğunu görünce eve aldık. Atmacayı eve aldıktan sonra Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdik. Ekipler gelerek atmacayı teslim aldı" dedi.

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Evin camına çarpıp yaralanan atmaca korumaya alındıEvin camına çarpıp yaralanan atmaca korumaya alındıEvin camına çarpıp yaralanan atmaca korumaya alındı

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