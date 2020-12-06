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  4. Evin camından düşerek hayatını kaybettiği kızı için yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

Evin camından düşerek hayatını kaybettiği kızı için yaptığı paylaşım yürekleri dağladı

06.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde 3 yaşındaki minik Azra ikinci katta bulunan evlerinin camından aşağıya düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde 3 yaşındaki minik Azra ikinci katta bulunan evlerinin camından aşağıya düşerek ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Azra’nın annesinin sosyal medyada, “Canım kızım mekanın cennet olsun, yüreğim paramparça” diyerek yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı.
Olay, dün akşam saatlerinde Söğütlü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep ile Pınar Karaz çiftinin 3 yaşındaki kızları Azra, evlerinin ikinci katının camından aşağıya düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında minik Azra, Ferizli İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Azra, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden kızı için anne Pınar Karaz’ın sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Anne Karaz, kızının fotoğrafını paylaşarak, “Canım kızım mekanın cennet olsun, yüreğim paramparça” notunu yazdı. Minik Azra’nın cenazesi, Söğütlü Merkez Mahallesi Kubbeli Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Söğütlü Merkez Mezarlığına defnedilecek.

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